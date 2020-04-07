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مدحت شلبي يعلق على مبادرة وادي دجلة لدعم متضرري "كورونا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:36 ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
مروة عبدالعزيز
كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل مبادرة وادي دجلة لدعم أطفال الشوارع خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "شلبي"، خلال تقديمة برنامجه "مساء الأنوار" الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، الاثنين، أنه يجب على الأندية التي تملك موارد مالية مناسبة دعم الفئات المحتلفة من المجتمع، وهذا نوعًا من المساهمة المجتمعية.

وأعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن المساهمة بمخزون الطعام في جميع الأندية بمحافظات مصر، والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضروات على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لدعم عائلاتهم والتخفيف عنهم في الوضع الحالي لسوق العمالة الغير منتظمة، الذي أثر بشكل كبير على أحوال معيشتهم بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وبقاء العديد منهم في المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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