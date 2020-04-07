أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أوضاع فيروس كورونا بالقارة الأفريقية، قائلة: إن الأمور تسير في أفريقيا بشكل طيب، والعديد من دول القارة تتخذ إجراءات صحيحة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن أفريقيا لم تشهد بعد أي أحداث كبيرة بشان فيروس كورونا، وعلينا توفير الدعم لدول القارة.





وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن الأدوية المقترحة لعلاج فيروس كورونا سيتم تجربتها إكلينيكيًا، وأن دول أفريقيا لديها حالات قليلة جدًا.





ونوهت بأن الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفريقيا قادمة من خارج القارة، متابعة: "علينا منع حدوث السيناريو الأسوأ، وعلينا العمل لمساعدة دول قارة إفريقيا لمنع انتشار فيروس كورونا وتقديم الدعم لها".





وشددت المنظمة، على أنه يجب على كل دول أفريقيا اتخاذ كل ما في وسعها لمنع انتشار فيروس كورونا، وحدوثث أي سيناريوهات سيئة.





وأوردت أن رؤوساء دول وحكومات إفريقيا وافقوا على البحوث عن حلول ملموسة للوقاية من فيروس كورونا، وأن إجراءات حظر حركة المواطنين وعزل المصابين والمخالطين في إفريقيا يقلل من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.





ونفت المنظمة، اختبار علاجات فيروس كورونا في قارة أفريقيا، مؤكدة أن القارة السمراء، لن تكون هي الأرض التي سنجرب فيها علاجات فيروس كورونا، والحديث عن هذا أمر مفزع.





وواصلت أن اختبار علاجات فيروس كورونا يتم وفقًا لمعايير دولية، والحديث عن تجربته في أفريقيا عنصرية مرفوضة، مشددة على أنه عند اكتشاف علاج لفيروس كورونا سيتم إيصاله إى جميع دول العالم.



