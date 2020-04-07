عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري





أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انه سيعتبر مسابقة الدوري المصري ملغاه، في حالة عدم اصدار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قراراً حاسماً بشأن المسابقة، سواء بالاستنئاف أو الإلغاء.





وأوضخ حلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إن لم تصدر اللجنة الخماسية قرار نهائي وحاسم بخصوص الدوري في الرابع عشر من أبريل الجاري ساعتبر الدوري ملغياً".



