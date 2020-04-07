نادية الجندي تتعارك مع أحمد السقا في "سكر زيادة"









وعلقت على الفيديو قائلة: "برومو مسلسل (سكر زيادة) على قناة دبي في رمضان ان شاء الله يارب اكتبلنا النجاح والتوفيق".



يُشار أن مسلس "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، بطولة نبيلة عبيد،نادية الجندي،سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.









طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زيادة" بطولة النجمة نادية الجندى ونبيلة عبيد، البرومو الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر النجم أحمد السقا، في برومو المسلسل كضيف شرف وهو يتعارك مع نادية الجندى، حيث أن المسلسل يحمل الطابع الكوميدي.كانت نشرت نادية الجندى، نشرت البرومو الخاص للمسلسل عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".