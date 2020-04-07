السيطرة على حريق بحي الأزبكية دون وقوع إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية، بحي الأزبكية، من السيطرة على حريق بعقار بـ76 شارع كلوت بك بنطاق الحي، دون وقوع أي إصابات.





وقال اللواء خالد إسماعيل محجوب رئيس حي الأزبكية، إن غرفة العمليات بالحي تلقت بلاغًا يفيد بحريق بأحد العقارات بشارع كلوت بك، وتحركت القوات على الفور إلى مكان الحادث.





وأوضح "محجوب" أن القوات سيطرت على الحريق بالكامل ومنع إمداده للعقارات المجاورة، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الأزبكية، بالإضافة إلى وجود سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي إصابات.





وأضاف رئيس حي الأزبكية، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وعمل كردونًا أمنيًا، وتم إخماد عملية الحريق ومحاصرتها قبل الامتداد.





انفجار في منطقة بولاق الدكرور في سياق آخر، انفجرت شقة وسطقت شرفتها، بإحدى العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، اليوم الاثنين، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية ما تسبب في اختناق سيدة وطفلين.

وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بشارع 10، بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الحماية المدنية، مدعومين بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن انفجار بماسورة الغاز داخل الشقة، ما تسبب في سقوط الشرفة، وإصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق.

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتدبت لجنة هندسية من الحي للمعاينة والوقوف على الأضرار الناتجة عن الحادث.





وانتدبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، الأدلة الجنائية لفحص موقع انفجار اسطوانة غاز داخل مسكنهم، ببولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة الأم وطفليها باختناق.

واستعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



