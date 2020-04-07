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أمل رزق تكشف لـ"الفجر الفني" عن روتينها اليومي خلال فترة الحجر المنزلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

كشف الفنانة أمل رزق، عن تفاصيل روتينها اليومي خلال فترة حظر التجول والتي تستلزم البقاء في المنزل وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضحت في تصريح لـ"الفجر الفني"  كيفية قضاء وقتها، قائلة: " أقوم بأداء الصلاة والطبخ وممارسة الرياضة وأقوم بالأعمال المنزلية وبنظافة المنزل بنفسي يوميًا، مؤكدة أن الجلوس في المنزل هو الوقاية الوحيدة من الفيروس .

كما وجهت نصيحة للجمهور بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليًا.

جدير بالذكر أن آخر مسلسل شاركت فيه الفنانة أمل رزق مسلسل " للحب فرصة أخيرة "حيث يناقش العمل فكرة ما يحدث فى "بيت الطالبات المغتربات"، من أزمات وقصص وحواديت الطالبات ما بين زواج وطلاق ومخدرات وخلافه، وكيفية التعايش بين الطالبات الأغنياء والفقراء، واستغلال هذه البيوت فى الاستحواذ على مناصب مهمة فى الدولة.

"للحب فرصة أخيرة"، من بطولة داليا البحيرى وفراس سعيد وهبة الأباصيرى ومراد مكرم وهند عبدالحليم ريم سامى وسلمى الكاشف وندى الألفى وأمل رزق وأميرة العايدى وأحمد عبدالله وجوليا التونسية وحنان يوسف وعمر زهران ، وتأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى.


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