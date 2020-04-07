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تعليق رئيس اتحاد الغرف السياحية على قرارات الرئيس لدعم القطاع

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:59 ص
أحمد الوصيف
أحمد الوصيف
مروة عبدالعزيز
وجه أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد القرارات التي اتخذها لدعم القطاع بعد تفشي وباء كورونا وتوقف الحركة.
وأضاف "الوصيف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الأن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي أمس الاثنين، أن الأزمة الحالية من كبري الأزمات التي قابلت القطاع، لافتًا إلى أن قرارت الرئيس السيسي اليوم الخاصة بالقطاع تدعمه على أقصي تقدير، لأنه يمر بأزمة سيولة كبيرة بسبب المستحقات الخارجية للشركات التي لا تستطيع تحصيلها بسبب توقف الحركة بالكامل.

وأشار إلى أن كثير من القرارت التي اتخذت تساند الشركات والفنادق وتجعلهم قادرين على عبور الأزمة بسلام، وتجعل السياحة تعود من جديد لدعم الاقتصاد الوطني

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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