رئيس جامعة أسيوط يكشف عن تفاصيل إصابة حالتي "كورونا" بالمستشفى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الجامعة، لافتا إلى أن أحدهما أحد أعضاء هيئة التدريس، والآخر فني بأحد الأقسام الخدمية.

وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه تم عزل جميع المخالطين بالمنزل، وسيتم التحليل لهم وإذا كانوا مخالطين سيذهبون إلى مستشفيات العزل، كما تم إغلاق الأقسام التي كانوا يعملون بها للتعقيم،لافتا إلى أن عضو هيئة التدريس استاذ طبيب.



وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مستشفي الجامعة بها وحدة ترصد وبائي منذ عدة سنوات، وكانت تتعامل مع وزارة الصحة في رصد حالات الملاريا وفيرس سي، والآن تهتم بوباء كورونا، مضيفا أن جامعة أسيوط بها مستشفي متخصصة لعلاج حالات كورونا.





وفي سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.