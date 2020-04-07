Advertisements

راغب علامة عن تعرض نجله لحادث: ربنا قدر ولطف والعناية الإلهية أنقذته

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

قال السوبر ستار راغب علامةـ إن العناية الإلهية قد أنقذت نجله خالد من الحادث الأليم الذي تعرض له منذ أيام، شاكرًا  الله تعالى أن نجله بخير.

وأضاف علامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، قائلًا: "قدر ولطف.. ربنا كان حاضنه، وأشكر الله لأنه أنقذ ابني.. طلع من الحادث بخدوش بسيطة وهذا بكرم من الله وسأظل أحمد ربنا لحد لما أموت".

يذكر أن السوبر ستار راغب علامة، طرح أغنية جديدة بعنوان" انتوا املنا" وهي بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال الـ 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، وتعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.

وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".




أخبار تهمك

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأمراض الصدرية بقصر العيني: كورونا يموت عند هذه الدرجة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 13 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 16 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

01:56 ص

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر