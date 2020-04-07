راغب علامة عن تعرض نجله لحادث: ربنا قدر ولطف والعناية الإلهية أنقذته





















قال السوبر ستار راغب علامةـ إن العناية الإلهية قد أنقذت نجله خالد من الحادث الأليم الذي تعرض له منذ أيام، شاكرًا الله تعالى أن نجله بخير.وأضاف علامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر"، قائلًا: "قدر ولطف.. ربنا كان حاضنه، وأشكر الله لأنه أنقذ ابني.. طلع من الحادث بخدوش بسيطة وهذا بكرم من الله وسأظل أحمد ربنا لحد لما أموت".يذكر أن السوبر ستار راغب علامة، طرح أغنية جديدة بعنوان" انتوا املنا" وهي بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال الـ 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، وتعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".