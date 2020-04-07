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لهذا السبب سعد لمجرد يوجه الشكر لمتابعيه
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:47 ص
فايقة محمد عادل
وجه المطرب سعد لمجرد، رسالة شكر لكل محبيه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "إنستجرام"، حيث نشر منذ قليل صورة معلقًا عليها: "جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلي رأسهم والدي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جداً علي قلبي".
وتابع قوله: "من صميم قلبي أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا يغفر لكل واحد منا ، الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل"..
جدير بالذكر أن سعد أعلن مؤخرًا عن عودته لإحياء الحفلات الغنائية مجددًا، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات لم يقف فيها على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.
وكتب سعد عبر "إنستجرام" :" سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ".