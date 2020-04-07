لهذا السبب سعد لمجرد يوجه الشكر لمتابعيه













وجه المطرب سعد لمجرد، رسالة شكر لكل محبيه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "إنستجرام"، حيث نشر منذ قليل صورة معلقًا عليها: "جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلي رأسهم والدي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جداً علي قلبي".وتابع قوله: "من صميم قلبي أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا يغفر لكل واحد منا ، الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل"..جدير بالذكر أن سعد أعلن مؤخرًا عن عودته لإحياء الحفلات الغنائية مجددًا، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات لم يقف فيها على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.وكتب سعد عبر "إنستجرام" :" سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ".