"بقيتي عجله تخينة".. ماجد المصري يداعب زوجته عبر "تيك توك"





وعلقت على الفيديو قائلة : "ده حال الرجاله والستات دلوقتي" وذلك في إشارة منها لماجد المصري، فيما رد عليها الأخير بقيتي عجلة تخينة".



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع فيديو ماجد المصري وزجتة، وجاءت لهم العديد من التعليقات الكوميدية.



يشار إلي" النجم ماجد المصرى"يستعد بعد انتهاء العزل المنزلى لبدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية بعد مسلسل بحر .



يذكر أن الفنان ماجد المصرى إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلي الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.









انضم الفنان ماجد المصري وزجته للنجوم الذين دشنوا حسابات لهم عبر تطبيق "تيك توك"، في ظل الحظر وعدم الخروج من المنازل.ونشرت رنا عطية، زوجة ماجد المصري، مقطع فيديو لهما بتيك توك، على أنغام أغنية "قويتي" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".