محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" في رمضان 2020





عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليه قائلا: "مسلسل قوت القلوب من السبت الى الاربعاء على قناة الحياة الساعة التاسعة مساء".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظرينك يا نجم بالتوفيق يارب ومن نجاح لنجاح.



وفي سياق أخر يواصل أنور تحضيرات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي يعد أول بطولة مطلقة له، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد شهر رمضان المقبل.

نشر الفنان محمد أنور، البرومو الترويجي لمسلسله الرمضاني "قوت القلوب"