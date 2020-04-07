"إزاي تتعاملي مع طفلك وقت الحظر؟".. نصائح مهمة (فيديو)

وضعت الدكتورة مها عمادالدين، استشاري الطب النفسي الأطفال والمراهقين، خريطة عمل الأمهات مع الأطفال وقت الحظر، والجلوس في البيت بسبب تفسي وباء كورونا.

وأضاف "غلاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي أمس الاثنين، أنه "يجب شرح طبيعة فيروس كورونا للأطفال ، وسبب جلوسنا في البيت مع شرح بعض الحلول لهم لطمأنتهم، ويجب أسمع كل طفل وافهم منه".





وتابعت استشاري الطب النفسي : "يجب أن تكلم في الموضوع مرة أثنان وثلاثة، ونحكي قصص عن أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وتم شفائهم".



