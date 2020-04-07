في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن أميرة العايدي





تحتفل الفنانة أميرة العايدي، اليوم بعيد ميلادها وذلك بعدما قدمت خلال مسيرتها الفنية باقة مميزة من أجمل الأعمال الدرامية الناجحة.وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الفني" معلومات لاتعرفها عن الفنانة أميرة العايدي.-ولدت في القاهرة، درست الحقوق في جامعة القاهرة وحصلت على ليسانس حقوق من الجامعة.- بدأت العمل الفني مع بدايات تسعينات القرن العشرين وكان أول أعمالها فيلم الشجعان بعد أن شجع طارق النهري، وبعد زواجها توقفت عن العمل الفني وعادت خلال مسلسل لما التعلب فات عام 1999، وظهر نجاحها الحقيقي بدور البطولة في فيلم معلش إحنا بنتبهدل عام 2005.- هي من عائلة فنية، حيث أن والدتها الممثلة «عزيزة راشد» وقد تزوجت من الفنان وائل نور وانجبا ابننان لكنهما انفصلا، وبعد انفصالها تزوجت مرة ثانية.- من أبرز أعمالها "الحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.