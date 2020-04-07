خبير يكشف عن سر انهيار المنظومة الصحية في الدول العظمى

كشف الخبير الاقتصادي، شريف دلاور، عن سر انهيار منظومة الصحة، بالدول العظمي أمام فيروس كورونا، لافتا إلى أن خصخصة الهيئات في هذه الدول وانحصار دول الدولة سبب رئيس في انهيار المنظومة.

وأضاف "دلاور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن " الذي يعرض عبر فضائية "الحدث " مع الإعلامي سيد علي أمس الاثنين: "على الرغم من أن أزمة كورونا كانت منذ أنفلونزا الخنزير وتم التحذير من ذلك إلا أن هذه الدول لم تأخذ بهذا الكلام، لأن القطاع الخاص كان غير مستعد أن يفعل شيء لا يأتي بربح".