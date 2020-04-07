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خبير يكشف عن سر انهيار المنظومة الصحية في الدول العظمى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:15 ص
شريف دلاور
شريف دلاور
مروة عبدالعزيز
كشف الخبير الاقتصادي، شريف دلاور، عن سر انهيار منظومة الصحة، بالدول العظمي أمام فيروس كورونا، لافتا إلى أن خصخصة الهيئات في هذه الدول وانحصار دول الدولة سبب رئيس في انهيار المنظومة.
وأضاف "دلاور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن " الذي يعرض عبر فضائية "الحدث " مع الإعلامي سيد علي أمس الاثنين: "على الرغم من أن أزمة كورونا كانت منذ أنفلونزا الخنزير وتم التحذير من ذلك إلا أن هذه الدول لم تأخذ بهذا الكلام، لأن القطاع الخاص كان غير مستعد أن يفعل شيء لا يأتي بربح".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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