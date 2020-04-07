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خاص - "الفجر الفني" يكشف حقيقة خطوبة ناصيف زيتون وهيا مرعشلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تفيد بإرتباط الفنان السوري ناصيف زيتون بالممثلة السورية هيا مرعشلي واحتفالهما سويًا بالخطوبة، وسط حيرة شديدة من جمهوره ومابين مؤكد للخبر وبين من يشك في حقيقته.

وتواصل "الفجر الفني" مع مصدر مقرب من زيتون، الذي أكد في تصريح خاص أن كل ما تم نشره حول خطوبتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة كما وصفها بالمغرضة.

يشار إلى أن آخر إطلالة لزيتون كانت برفقة الممثلة ماغي بو غصن في برنامج "صدى الملاعب" من تقديم الإعلامي مصطفى الآغا، والتي إتسمت بالكثير من الأجواء العفوية والرياضية.

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