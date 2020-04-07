القوى العاملة: إبلاغ الحاصلين على منحة كورونا خلال 24 ساعة

علق الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، على تجمع المواطنين أمام البنوك، لصرف إعانة الـ500 جنيه قائلا:" الدول المصرية مستهدفة وهدفها حدوث زعزعة بين الموطنين".

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث " مع الإعلامي سيد علي، الاثنين، أن بعض المغرضين يستغلون حاجة الشعب المصري وراء تجمع الناس أمام البنوك، لافتا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل مواطن له الحق في صرف الإعانة وهذه هي طريق الإعلان عن المنحة التي تقدمها الدولة للمتضررين من فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة سيتم إبلاغ المواطنين بتفاصيل الحصول على المنحة، مضيفا أن التسجيل على الموقع الإلكتروني لازال مفتوحًا والأعداد تخطت المليون ونصف.



وفي سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.