Advertisements

يوفيتش وسيط ريال مدريد.. مفتاح التعاقد مع نجم نابولي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:07 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، قد يكون هو مفتاح الفريق الملكي من أجل التعاقد مع فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في التعاقد مع فابيان رويز، حيث يضع زيدان اللاعب على رأس احتياجاته للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولو نابولي وضعوا أعينهم على يوفيتش للتعاقد معه بعد خروجه من حسابات زيدان.

ورغم أن لوكا يوفيتش لديه عروض قويه من فريق أرسنال الإنجليزي، إلا أن اللاعب سوف يتجه لنابولي من أجل ضم رويز لريال مدريد.

وكان وكيل رويز قد أكد منذ أيام، أن اللاعب رفض عرض من نابولي لتجديد عقده، مؤكدا أن هناك اهتمام من ريال مدريد للتعاقد معه. 

أخبار تهمك

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ حوالي 6 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

جامعة القاهرة تزف بشرة سارة عن علاج مصابي "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر