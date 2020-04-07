يوفيتش وسيط ريال مدريد.. مفتاح التعاقد مع نجم نابولي





أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، قد يكون هو مفتاح الفريق الملكي من أجل التعاقد مع فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في التعاقد مع فابيان رويز، حيث يضع زيدان اللاعب على رأس احتياجاته للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولو نابولي وضعوا أعينهم على يوفيتش للتعاقد معه بعد خروجه من حسابات زيدان.





ورغم أن لوكا يوفيتش لديه عروض قويه من فريق أرسنال الإنجليزي، إلا أن اللاعب سوف يتجه لنابولي من أجل ضم رويز لريال مدريد.



