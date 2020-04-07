الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم السد القطري





ذكرت تقارير صحفية أن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي رد على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن الدخول في مفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح نجم هجوم السد القطري.





وكشفت التقارير الصحفية أن صفقة بغداد بو نجاح لن تقل عن 18 مليون دولار وأنه من المستحيل أن تفكر إدارة النادي في التفاوض مع النجم الجزائري.





وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي يمتلك قائمة مكتملة من الأجانب وأنه من المبكر الحديث عن تدعيمات في خط الهجوم تحديدًا في ظل غموض الموسم الحالي.