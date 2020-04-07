Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم السد القطري

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:12 ص
السد القطري
السد القطري
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي رد على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن الدخول في مفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح نجم هجوم السد القطري.

وكشفت التقارير الصحفية أن صفقة بغداد بو نجاح لن تقل عن 18 مليون دولار وأنه من المستحيل أن تفكر إدارة النادي في التفاوض مع النجم الجزائري.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي يمتلك قائمة مكتملة من الأجانب وأنه من المبكر الحديث عن تدعيمات في خط الهجوم تحديدًا في ظل غموض الموسم الحالي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أحد نجوم الأهلي السابقين كان قد رشح النجم الجزائرى للإنضمام إلى الأهلي في الموسم الماضي.

أخبار تهمك

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 16 ساعة

جامعة القاهرة تزف بشرة سارة عن علاج مصابي "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر