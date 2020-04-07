آخرهم والدة جوارديولا.. مشاهير رحلوا بسبب كورونا









ألقى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بظلاله الثقيلة على العالم، حيث انتشر في أكثر من ثلث الكرة الأرضية، وبلغ عدد المصابين به حول العالم إلى 1,312,612 إصابة، في حين سجلت 72,713 حالة وفاة.





ويعيش نادي مانشستر سيتي حالة من الحزن بعدما أعلن عن وفاة والدة مدرب الفريق بيب جوارديولا، دولورز سالا كاريو، عن عمر يناهز 82 عامًا؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ولم تكن والدة جوارديولا الضحية الوحيدة للوباء الجديد حيث ضرب فيروس كورونا العديد من المشاهير حول العالم.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المشاهير الراحلين بسبب فيروس كورونا:-









ماريا ميركادر





حصد فيروس كورونا المستجد روح الإعلامية الأمريكية، ماريا ميركادر، في 29 مارس الماضي، عن عمر يناهز 54 عامًا.





عملت ماريا كإعلامية في شبكة سي بي إس لمدة 3 عقود، وفازت بجائزة إيمي عن عملها كمنتجه برامج، وأصبحت مديرة إستراتيجية المواهب بشبكة CBS في عام 2016.ح





دانيال أزولاي





توفي الفنان الكومدي البرازيلي، دانيال أزولاي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير إثر إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه كان يعاني من سرطان الدم، ليفارق الحياة عن عمر يناهز 72 عامًا.





جو ديفي





سقط المغني جو ديفي، ضحية لفيروس كورونا، بعدما ظل في حالة حرجة لمدة يومين، ثم توفى في 29 مارس عن عمر يناهز 61 عامًا.





تيرينس ماكنالي





توفى الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي، في مستشفى في فلوريدا، يوم 24 مارس، عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد إصابته بالفيروس المستجد.





مانو ديبانجو





رحل الموسيقي الكاميروني، والذي يعتبر أحد مؤسسي موسيقى الجاز، مانو ديبانجو، بعدما تعرض لإصابة بفيروس كورونا، ليفارق الحياة في 24 مارس عن عمر يناهز 86 عامًا.





الأميرة ماريا تيريزا





أول ضحية لفيروس كورونا من عائلة ملكية الأميرة ماريا تيريزا، والتي توفت بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بالفيروس.





عثمان تيجاني





ولم ينجوا عالم الرياضة من الوباء المستجد، حيث توفى المصارع الجزائري عثمان تيجاني بطل رياضة الجودو السابق، بعد إصابته بالفيروس، عن عمر يناهز 47 عامًا، في 20 مارس الجاري، ليصبح أول رياضي عربي يرحل بسبب الفيروس المستجد.





بينيتو جوانيت





رحل حارس المرمي والمدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، بينيتو جوانيت، بعد تعرضه للعدوى بالفيروس، ليفارق الحياة يوم 23 مارس عن عمر ناهز 84 عامًا.





إلهام شيخي





توفت اللاعبة الإيرانية إلهام شيخي لاعبة كرة الصالات للنساء في 27 فبراير الماضي، بعد إصابتها بالفيروس المستجد.





محمد بوكنيون



