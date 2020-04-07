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بعد صراع القطبين.. ماذا قدم أحمد أيمن منصور ليخطف أنظار الأهلي والزمالك

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:39 ص
أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور
حسام مجدي


اشتعل في الفترة الأخيرة صراع قوي بين قطبي الكرة المصري نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتواصل مسئولو نادي الزمالك مع أيمن أيمن منصور منذ عدة أيام وأكد على موافقته على الانضمام للنادي ولكن يجب أن يتفاوض النادي الأبيض مع إدارة بيراميدز لإنهاء الصفقة.

كما أكد النادي الأهلي على استعداده لدفع مبلغ ضخم للتعاقد مع أحمد أيمن منصور في الصيف القادم لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

وحتى الآن رغبة أحمد أيمن هي اللعب لنادي الزمالك ولكن الذي سيتمكن من إنهاء الصفقة أولا هو من سيفوز باللاعب.

كما تبلغ قيمة أحمد أيمن صاحب الخمسة والعشرين عام حوالي ٨.٥ مليون يورو ولكن من المتوقع أن يطلب نادي بيراميدز مبلغ أكبر من ذلك.

وقد شارك أحمد أيمن منصور في ١٩ مباراة حتى الآن مع نادي بيراميدز خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

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