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مدافع مانشستر يونايتد يرفض منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:13 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


رفض لوك شاو مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، منح ليفربول لقب البريميرليج، مع مطالبته بإلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت عن إيقاف بطولة البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف وتعليق كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.

وقال لوك شاو خلال  تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، يجب عدم إعطاء ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في حالة عدم إستكمال المسابقة.

وتابع:" في حالة عدم إستكمال الموسم الجاري، يجب إلغاء الدوري وبدأ المسابقة من جديد". 

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