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ريال مدريد يضع خطة محكمة للظفر بخدمات نجم باريس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:16 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أمل الحلفاوي
قام نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بتحديد أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "ليكيب"، عن أن النادي الملكي لاتوجد لديه مشكلة فيما يخص الأموال.

ولهذا السبب فإن ريال مدريد لا يخطط في الوقت الحالي لتخفيض رواتب لاعبيه بعكس الحال لمنافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن القوة الاقتصادية لنادي ريال مدريد تسمح له بأن يجلب العديد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 إذ أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يعد الهدف الأول لزين الدين زيدان مدرب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي، مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي كان قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.

وتجدر الإشارةإلى أن كيليان مبابي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الفرنسي للموسم الجاري مع وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 18 هدفا.

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