يونس يروج للموسم الخامس من برنامجه "عمارة الحاج رمضان"













نشر المذيع أحمد يونس، صورة البوستر الترويجي للمرسم الخامس لبرنامجه الرمضاني "عمارة الحاج رمضان".جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب يونس قائلًا: "يوميا في رمضان الساعه ٦ إلا تلت قبل الفطار والاعادة ٩ الا تلت بعد الفطار على الراديو 9090".وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا:"العمارة اللي من طقوس رمضان، كل سنة وحضرتك وكل حبايبك بالف صحه وسلامه وفي احسن حال باذن الله".يذكر أن يونس قد شارك في تقديم العديد من البرامج الإذاعية منها إذاعة "نجوم إف إم"، برنامج "على القهوة"، برنامج "حياتنا" مع سعد الدين الهلالي، إذاعة "راديو 9090".وامتاز "يونس" بموهبة الكتابة أيضا، حيث أصدر له العديد من الروايات الخاصة به منها عمارة الفزع، نادر فودة 3، النقش الملعون، كساب، الوقاد.