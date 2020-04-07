الأهلي يضع خطة استعادة رمضان صبحي في الصيف

بدأت إدارة الأهلي أولى خطوات شراء رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي المُعار للفريق الأحمر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي





وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد اقترح على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشراء رمضان صبحي نهائيا من فريقه الإنجليزي هيدرسفيلد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وهوا ما وافقت عليه اللجنة.





وأشارت لجنة التخطيط إلى أن المبلغ العالى المطلوب في شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي يمكن تعويضه بتسويق الاعب مستقبلا بمبلغ اغلى بجانب الاستفادة الفنية من خدمات الاعب بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الخطيب يري أن حال الوصول لإتفاق علي شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد مقابل 5 ملايين يورو فهو شئ جيد خاصة أن اللاعب لا يزال صغيرًا ومن السهل تسويقه أوروبيا بعد عام او أكثر ، وقالت المصادر ان الخطيب يريد رمضان صبحي لموسم أخر حتي يكون محمد شريف قد نضج وأنهي محمود كهربا ازماته وبات ضمن نسيج الفريق ووقتها سيتم تسويق رمضان وإستعادة المبالغ التي دفعها الأهلي لهيدرسفيلد.





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