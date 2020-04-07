Advertisements

الكشف عن موقف دي ليخت من الانضمام لريال مدريد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:43 ص
دي ليخت
دي ليخت
محمد الدمتناوي
أفاد تقرير صحفي بريطاني، عن موقف النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكانت هناك بعض التقارير خلال الأيام القليلة الماضية، قد أكدت أن دي ليخت قد دفع وكيله مينو رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدمات اللاعب على الميرنجي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن أنباء إنتقال دي ليخت لريال مدريد ليس لها أساس من الصحة، وأن اللاعب سعيد بالتواجد في تورينو.

وتابعت الصحيفة، أن كيجي مولينار، والد صديقة دي ليخت، أكد أن اللاعب وجد في غرف ملابس فريق يوفنتوس البيئة المناسبة لتنمية مهاراته في كرة القدم.

وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد قد يكون يفكر في ضم دي ليخت من أجل تعزيز الخط الدفاعي، لكن يوفنتوس لا يرغب في بيع اللاعب في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 12 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 18 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر