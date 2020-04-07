الكشف عن موقف دي ليخت من الانضمام لريال مدريد

أفاد تقرير صحفي بريطاني، عن موقف النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.





وكانت هناك بعض التقارير خلال الأيام القليلة الماضية، قد أكدت أن دي ليخت قد دفع وكيله مينو رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدمات اللاعب على الميرنجي.





وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن أنباء إنتقال دي ليخت لريال مدريد ليس لها أساس من الصحة، وأن اللاعب سعيد بالتواجد في تورينو.





وتابعت الصحيفة، أن كيجي مولينار، والد صديقة دي ليخت، أكد أن اللاعب وجد في غرف ملابس فريق يوفنتوس البيئة المناسبة لتنمية مهاراته في كرة القدم.



