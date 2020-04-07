"أقعد علشان أعرف أتكلم".. خالد النبوي يروي مواقف طريفة بين يوسف شاهين وأحمد زكي

















كشف الفنان خالد النبوي، عن أول لقاء جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي قائلًا: "أنا مشفتش أحمد زكي في الأول لوحده، أنا شفته مع الأستاذ يوسف شاهين وهو طول الوقت بيحب يسمع وأنا بجنن يوسف شاهين كمان بكلامي طول الوقت عن الفنانين اللي بحبهم زي محمد خان وعاطف الطيب واحمد زكي".وتابع ''النبوي" خلال لقائه مع الإعلامية اسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" قائلًا: "ولما جه عشان يعرض على أحمد زكي فيلم المهاجر ودي حدوتة انا عمري ما قولتها، قالي عاوز تشوف أحمد زكي قولتلوا أكيد، وروحنا الأوتيل اللي هو قاعد فيه في وسط البلد واول ما شافني قال لأستاذ يوسف إنت معاك الواد ده، ده ممثل هايل".وأضاف "النبوي" قائلا: "قالي اسمع انا كلمت محفوظ عبد الرحمن عليك لاني شفتك في بوابة الحلواني وسالتهم جايبنه منين واتبسطت جدًا لما عرفت انك متخرج من المعهد".وأستكمل "النبوي" قائلا: "لما اتعرض المهاجر لقيت أستاذ يوسف بيكلمني في التليفون، بيقولي الاستاذ أحمد زكي عاوز يشوفك، روحنا بعد كدة على مطعم نتغدى وقعدنا كتير قوي وتسمعي من يوسف شاهين وأحمد زكي الاتنين بيتكلموا كتير وانا قاعد بسمع وكلها حاجات تموت من الضحك".واختتم "النبوي" حديثه قائلًا: "أحمد زكي كان واقف ويوسف شاهين قاعد، ويوسف يقولوا هدي نفسك شوية واقعد، ولما أحمد زكي يقعد يقولوا بعدها ها فيعيد يوسف نفس الكلمة ويبصلي أحمد ويقولي انا مش قاعد يا ابني ويرد عليه يوسف انت قاعد شكلًا على الكرسي لكن من جواك مش قاعد أقعد عشان أعرف أتكلم".