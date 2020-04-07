بالأرقام..ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم









قدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أداءا أكثر من رائع مع فريقه الإنجليزي للموسم الثالث علي التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " و دروي أبطال أوروبا منذ الانضمام للريدز قادما من صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أرقام لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:





شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في 27 جولة من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث نجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 5 آخرين في البطولة التي يتصدرها الريدز حتي الآن بفارق 24 نقطة من عمر البطولة الإنجليزية التي توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.



