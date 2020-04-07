على رأسهم فايلر وكارتيرون.. أبرز المتضررين من إيقاف الدوري المصري









أحدث فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" ضررا جسيما في مسابقة الدوري المصري التي أعلن اتحاد اللعبة تأجيلها بسبب تفشي الوباء العالمي في البلاد.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





المتضررين من إيقاف الدوري المصري





ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز المتضررين من إيقاف مسابقة الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في البلاد وإليكم التفاصيل:-





- قطار فايلر مع الأهلي يتوقف بسبب كورونا





تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في مصر أوقف مسيرة المدرب السويسري رنيه فايلر الناجحة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حيث وصل الفريق لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي كما أن المارد الأحمر تصدر مسابقة الدوري المصري بفارق 12 نقطة عن أقرب الملاحقين فريق المقاولون العرب وهوا ما عطل مسيرة الشياطين الحمر نحو اللقب الـ41 تاريخياً.





- كورونا يعطل بطولات باتريس كارتيرون مع الزمالك





أضرار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وصلت لجدران القلعة البيضاء حيث أوقف الوباء العالمي بطولات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأول خاصة بعد حصده للقبي كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والسوبر المصري أمام الأهلي الغريم التقليدي بالإضافة إلى التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب الأبيض موعداً مع الرجاء البيضاوي المغربي.





- عماد النحاس من أكبر متضرري كورونا



