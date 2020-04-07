خالد النبوي: ايناس الدغيدي نصحتني ببطولة فيلم "المهاجر" ليوسف شاهين













كشف الفنان خالد النبوي، كيفية ترشيحه للأعمال الفنية في البداية قائلا: "عندما قدمت فيلمي الأول (ليلة عسل) وكنت لازلت طالبًا، جائني الأستاذ صالح ابو سيف قائلا لي أنت تقوم بعمل فيلمك الأول حاليا لكن فيلمك الثاني سيكون هو الأهم ومعايا".وتابع ''النبوي" خلال لقائه مع الاعلامية اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة قائلا: "أبو سيف فاجئني بتوقعاته التي كانت بمثابة مفاجأة لي، حيث أنه قال لي أنت سوف تعمل مع النجوم الكبار وهم صفية العمري، عمر الشريف، عزت العلايلي".وأضاف "النبوي" قائلًا: "إيناس الدغيدي نصحتني بالسعي وراء العمل مع يوسف شاهين في فيلم المهاجر، وحينما قلت لها أنا مضيت على عقد عمل في فيلم ديسكو ديسكو معها، قالت لي مش مهم هقطع العقد".يذكر أن خالد النبوي قد تعرض منذ فترة لأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني.وقدم النبوي العديد من الأعمال الفنية منها تايه في أمريكا، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاي، من القاهرة إلى الزقازيق، ليلة عسل، ابن موت، مسألة مبدأ، حديث الصباح والمساء، صدق وعده، نحن لا نزرع الشوك، وكانت أخر أعماله "ممالك النار".