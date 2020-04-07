الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي





كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي اقتروا بشدة من حسم صفقة رجب بكار ظهير أيمن براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تعويض رحيل نجم الفريق أحمد فتحي الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي حصل على توقيع رجب بكار نجم براميدز وذلك تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تقترب من حسم صفقة رجب بكار بعد أن أبلغ اللاعب إدارة براميدز برغبته في الرحيل إلى الأهلي.





وأوضحت التقارير الصحفية أن الأهلي يسعى لضم رجب بكار بعد أن قدم مستوى مميز مع براميدز في الفترة الماضية لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي قرر عدم تجديد عقده مع النادي الأحمر الذي ينتهي في يونيو المقبل.