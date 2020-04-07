تصريحات رئيس يويفا بشأن تتويج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي









تحدث ألكسندر شيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم كله بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وتسبب فيروس كورونا في تعليق وإيقاف كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





وتحدث شيفيرين خلال حوارا صحفيا أجراه مع صحيفة "إيكيبا" السلوفينية، قائلا:" لا يمكنني أن أعد بأي شئ، ولكنني متفائل بشأن عودة وإستكمال الدوريات مثل الايطالي والإسباني".





وتابع:" كرة القدم لن تعرض أي شخص للخطر، وأي دوري سيتوقف عودتة على الوضع الخاص ببلده".





وواصل:" ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لا أعرف مدى عدم تتويجهم حتى الأن في حال من الأحوال، هم لم يحسموا اللقب بشكل رسمي ولكن اقتربوا كثيرا، ففي حالة عدم إستكمال الموسم، لا أرى سوى تتويجهم باللقب".





وأكمل:" ندرس لعب الأدوار المتبقية من بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة فقط، ولا أعلم متى ستعود المسابقة الأوروبية، لأن الأمر متعلق بإمكانية سفر فريق من دولة إلى دولة أخرى وهنا يزداد الأمر خطورة".



