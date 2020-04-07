Advertisements

تصريحات رئيس يويفا بشأن تتويج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:55 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


تحدث ألكسندر شيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم كله بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق وإيقاف كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.

وتحدث شيفيرين خلال حوارا صحفيا أجراه مع صحيفة "إيكيبا" السلوفينية، قائلا:" لا يمكنني أن أعد بأي شئ، ولكنني متفائل بشأن عودة وإستكمال الدوريات مثل الايطالي والإسباني".

وتابع:" كرة القدم لن تعرض أي شخص للخطر، وأي دوري سيتوقف عودتة على الوضع الخاص ببلده".

وواصل:" ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لا أعرف مدى عدم تتويجهم حتى الأن في حال من الأحوال، هم لم يحسموا اللقب بشكل رسمي ولكن اقتربوا كثيرا، ففي حالة عدم إستكمال الموسم، لا أرى سوى تتويجهم باللقب".

وأكمل:" ندرس لعب الأدوار المتبقية من بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة فقط، ولا أعلم متى ستعود المسابقة الأوروبية، لأن الأمر متعلق بإمكانية سفر فريق من دولة إلى دولة أخرى وهنا يزداد الأمر خطورة".

وأتم:" قرار إستكمال أي دوري متعلق بكل دولة على حدى، لكن بالتأكيد عودة كرة القدم يجب أن تكون في وضع آمن حتى لا نعرض أي شخص لخطر الإصابة".

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 8 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"بشرة خير".. الوباء تحت السيطرة في النرويج والصين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 12 ساعة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 14 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ أمراض صدرية: وباء كورونا كارثة كونية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 17 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر