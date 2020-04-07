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"حبيتك بالتلاتة" تتعدى 31 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


حقتت أغنية "حبيتك بالتلاتة " للفنانة نداء شرارة، فور طرحها عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نجاحًا كبيرًا، فتخطت حاجز الـ 31 مليون مشاهدة حتى الآن.

يشار إلى أن أغنية "حبيتك بالتلاتة" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.

أصبحت هذه الأغنية أساسية في كل فرح وتداول رواد السوشيال ميديا الكثير من الفيديوهات على هذه الأغنية برقص العروسين بها.

وتقول كلمات الأغنية: "ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺳﺔ باﺭﺗﺒﺎﻙ...ﻭ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺶ ﻋﺎﺩﻳﺔ...ﻋﻘﻠﻲ إﺗﺠﻨﻦ ﻣﻌﺎﻙ..ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻓﺔ إﻳﻪ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﺎ...ﻗﻮﻡ ﻓﺾ الإﺷﺘﺒﺎﻙ...أﻭ ﺧﺒﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻮﻳﺔ ..ﺩه أنا ﻭﺍﻗﻌﺔ فيك ﺑﺠﺪ...ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﺩﻭﺏ...ﺑﻼﻗﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺘﺔ ﺗﺎﻧﻴﺔ...ﻣﺎﺑﺸﻮﻓﺶ ﻓﻴﻚ ﻋﻴﻮﺏ..ﻭ ﺑﺮﺍﻗﺒﻚ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ...إزﻋﻞ ﻫﺘﻘﻮﻡ ﺣﺮﻭﺏ...ﻣﺶ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻴﺔ..ﻫﻮ ﺍﻧﺖ أﻱ حد...أﻧﺎ ﻧﻔﺴﻲ أﻃﻴر...ﻓﺮﺣﺎﻧﺔ ﺟﺪاً ﻭ ﺩﺍﻳﺒﺔ ﻭ بغير...ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ.. ﻭ ﺩه إﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﻴﺮ...ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﺑﻴﻚ ﻧﻔﺴﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺼﺎﺩﻙ ﻭ أقولك ﺑﺤﺒﻚ ﻛﺘﻴﺮ...ﻭ ﺩه ﻣﺶ ﻛﻼﻡ...ﺩه أنا ﺟﺎﻳﺔ أﻏﺮﻕ ﻋﻴﻨﻴﻚ إﻫﺘﻤﺎﻡ...ﻭ ﺩه وعد ﻋﻠﻴﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ إﻟﺘﺰﺍﻡ...ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻃﻮﻝ ﻛﻨﺖ أﻣﺴﺢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﻮﺍﻡ".


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