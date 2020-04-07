تألق مغربي بالدار البيضاء.. ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك حتى الآن؟









لفت المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك أنظار الجميع بل وخطف قلوب جماهير النادي منذ انضمامه للقلعة البيضاء.





وكان نادي الزمالك قد أعلن التعاقد مع بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات قادمة.





رحلة تألق كبيرة لبن شرقي مع العديد من الأندية





وقد لعب أشرف بن شرقي لصفوف العديد من الأندية قبل الانضمام إلى الزمالك فمنذ عام 2014 لعب لصفوف نادي المغرب الفاسي ثم انتقل إلى الوداد البيضاوي ومنه إلى الهلال السعودي ثم خرج على سبيل الإعارة لصفوف نادي لانس الفرنسي وعاد بعد ذلك لناديه السعودي ومنه انتقل إلى نادي الزمالك.





وتألق بن شرقي مع نادي الزمالك يشكل كبير جدا منذ انضمامه للنادي بل وحسم العديد من المباريات لقلعة ميت عقبة بعد أن واجه موجه قاسية من الانتقادات قبل أن يخوض أي مباراة مع الفريق.





ثلاث بطولات يحصدها بن شرقي





وحصد بن شرقي ثلاث بطولات مع نادي الزمالك حتى الآن خلال مشاركاته مع النادي وهي بطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز وبطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي وبطولة كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.





مشاركات بن شرقي مع نادي الزمالك هذا الموسم



