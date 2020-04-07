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حسن الرداد يروج لمسلسله "شاهد عيان" المرتقب عرضه في رمضان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
روان هيثم


نشر الفنان حسن الرداد، البوستر الترويجي لمسلسله الرمضاني "شاهد عيان"  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "الرداد" على الصورة قائلًا: "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 ان شاء الله".

وتوالت عليه العديد من التعليقات من قبل زملائه الفنانين والجمهور مهنئين له، حيث علق الفنان كريم فهمي عليه قائلا: "مبروك يا أبو علي".
كما علق "شيكو": "مبروك يا حسونة".

وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.


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