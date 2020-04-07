Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. شبورة ومطار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على مختلف مناطق الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود منطقة الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وجاءت توقعات درجة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو الطقس اليوم الطقس الارصاد أخبار درجات الحرارة أخبار الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 17 ساعة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض صدرية: وباء كورونا كارثة كونية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 19 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 12 ساعة

"بشرة خير".. الوباء تحت السيطرة في النرويج والصين

منذ أقل من ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم السبت

"أمطار وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

شديد البرودة صباحًا وأمطار متوسطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر