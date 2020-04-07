التشكيل الأمثل للزمالك مع الصفقات المحتملة









ضرب فيروس كورونا المستجد الحياة الكروية داخل نادي الزمالك بسبب تفشي الوباء العالمي في مصر ، ولكن صراع صفقات الميركاتو الصيفي لم يتوقف بعد.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





لاعبون مرشحون للانتقال للزمالك في الميركاتو الصيفي





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





1- عمر جابر يقترب من العودة للبيت الأبيض في الصيف





أولى صفقات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ستكون قائد الفريق السابق عمر جابر لاعب فريق بيراميدز الذي طلب من إدراة ناديه تسهيل انتقاله للزمالك في حال وصول عرض رسمي من إدراة الأبيض لضم لاعب الوسط المخضرم في الميركاتو الصيفي.





2- الزمالك يفكر جدياً في ضم كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي





الحديث عن ضم كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي امدت منذ يناير الماضي حيث أبدى مسئولوا الزمالك رغبتهم في ضم الاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به الاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تُوج بها الفراعنة، ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن فريقه لن يضم الاعب ، وبتواصل الفجر الرياضي مع مقربين داخل البيت الأبيض اتضح قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بلاعب الأخضر البورسعيدي ولكن الأمر سيحمه مدرب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





3 - أحمد أيمن منصور صفقة الزمالك المنتظرة





رغبة مسئولوا القلعة البيضاء في ضم الظهير أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ما زلت متواجدة حيث كان الاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ومن المتوقع أن تُحسم صفقة ظهير المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصةً بعد الاتفاق على قيمة العقد السنوية والتي وصلت لـ 8 ملايين جنيه.





4- خليفة طارق حامد على طاولة الزمالك في الصيف





استقرت إدراة نادي الزمالك على ضم النجم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، حيث مسئولو الزمالك أنه خليفة طارق حامد في وسط الملعب، فيما أبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى صفوف الأبيض خاصة بعد اتفاق إدارة الناديين على ضم موهبة وسط الميدان الذي يمتد عقده مع الفريق الدجلاوي لـ3 سنوات مقبلة.





التشكيل الأمثل للزمالك في ظل الصفقات المحتملة





وفي ضوء الصفقات المحتملة للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد يصبح التشكيل الأمثل للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض كالتالي:-





حراسة المرمى:- محمود عبد الرحيم "جنش"





خط الدفاع:- كريم العراقي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة





خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد - عمر جابر





خط الهجوم :- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.



