مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على نجم توتنهام





كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق الصراع على الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حريص جدًا على التعاقد مع كين من أجل خلافة نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي سيواجه صعوبة كبيرة في ضم هاري كين بسبب رغبة الكثير من الأندية في ضمه على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.



