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مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على نجم توتنهام

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:18 ص
توتنهام
توتنهام
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق الصراع على الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حريص جدًا على التعاقد مع كين من أجل خلافة نجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي سيواجه صعوبة كبيرة في ضم هاري كين بسبب رغبة الكثير من الأندية في ضمه على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي حوالي 170 مليون يورو على الرغم من أن النجم الإنجليزي ألمح في تصريحات عن رغبته في الفوز بالألقاب والبطولات.

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