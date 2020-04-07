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شيكابالا يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم براميدز

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:21 ص
شيكابالا
شيكابالا
ريهام عبدالمحسن

أكدت تقارير صحفية أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك طالب جهاز كرة القدم في الفريق الأبيض من أجل عودة عمر جابر الظهير الأيمن لبراميدز في الموسم المقبل.
وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر أبلغ إدارة الزمالك برغبته في العودة من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل وذلك بعد جس نبضه من جانب الزمالك وذلك بسبب الحاجة لجهوده بعد هروب حمدي النقاز نجم الفريق.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن شيكابالا يقود خط المفاوضات بين عمر جابر صديقه المقرب وإدارة الزمالك من أجل عودة اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء.
وكشفت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن جهاز كرة القدم في الزمالك تواصل مع عمر جابر نجم براميدز من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت التقارير الصحفية أن عمر جابر يرحب بالعودة إلى صفوف فريقه السابق الزمالك وذلك بعد جس نبضه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.
وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر طلب من إدارة الزمالك الدخول فى مفاوضات رسمية مع براميدز من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالي وذلك بسبب ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي ينتهى في نهاية الموسم المقبل.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يبحث عن التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن وذلك بسبب عدم وجود بديل لحازم إمام في قائمة الفريق الأبيض سوى النجم الصاعد أحمد عيد.

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