كارتيرون يرفض عودة نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري





ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر داخل الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض متحفظ على عودة أحمد رفعت نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أحد مسئولي القلعة البيضاء تحدث مع المدير الفني الفرنسي عن أحمد رفعت إلا أن كارتيرون أكد أن الوقت مازال مبكرًا وأنه يمتلك أكثر من نجم مميز في المكان الذي يلعب فيه رفعت.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة الاتحاد السكندري ترغب في الحصول على خدمات أحمد رفعت بشكل نهائي إلا أن مسبئولي الزمالك لم يحسموا قرارهم بعد.