Advertisements

علي جبر يفجر مفاجأة بشأن انضمامه للأهلي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:41 ص
علي جبر
علي جبر
علي خلاف


تحدث علي جبر مدافع فريق بيراميدز عن مفاوضات انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات علي جبر 

وذكر علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار اليوم الإثنين، عن تجديد تعاقده مع فريقه الحالي: "الكلام في هذه النقطة سابق لأوانه كثيرا، وأعتقد ألا أحد يفكر في ذلك بسبب توقف النشاط الكروي".

وعن مفاوضات الأهلي أوضح جبر : "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي و بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات".

وأردف مدافع منتخب مصر: "الأهلي أبدى رغبته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولم تكتمل ولا أعرف السبب".

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أخبار تهمك

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"بشرة خير".. الوباء تحت السيطرة في النرويج والصين

منذ ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 20 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ أمراض صدرية: وباء كورونا كارثة كونية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

01:06 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر