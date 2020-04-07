علي جبر يفجر مفاجأة بشأن انضمامه للأهلي في الميركاتو الصيفي









تحدث علي جبر مدافع فريق بيراميدز عن مفاوضات انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات علي جبر





وذكر علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار اليوم الإثنين، عن تجديد تعاقده مع فريقه الحالي: "الكلام في هذه النقطة سابق لأوانه كثيرا، وأعتقد ألا أحد يفكر في ذلك بسبب توقف النشاط الكروي".





وعن مفاوضات الأهلي أوضح جبر : "المفاوضات كانت بين ناديي النادي الأهلي و بيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات".





وأردف مدافع منتخب مصر: "الأهلي أبدى رغبته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولم تكتمل ولا أعرف السبب".





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