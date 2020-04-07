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كيف قضى رونالدينيو 30 يوما داخل السجن

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:03 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
وكالات
يقضي النجم البرازيلي السابق رونالدينيو جاوتشو، شهره الأول داخل محبسه الاحتياطي في باراجواي، وسط الأزمة الصحية الطارئة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتسببت في توقف كل الأنشطة القضائية في البلد اللاتيني.

يتواجد نجم برشلونة الإسباني سابقاً، رفقة شقيقة الأكبر، ووكيل أعماله روبرتو أسيس موريرا، داخل مقر الشرطة الوطنية في العاصمة أسونسيون، حيث ما زالت القضية قيد التحقيقات رغم التوقف القضائي الإجباري، وليس هناك أي جديد في القضية منذ 13 مارس الماضي عندما استأنفت إحدى المحاكم على رفع الحرية الوقائية التي طالب بها محامو الثنائي.

ولم تدل هيئة الدفاع بأي تصريحات إعلامية حول القضية، بسبب التوقيع على اتفاق الخصوصية مع النجم الدولي السابق.

وقد تستغرق القضية 6 أشهر قبل كتابة فصل النهاية والنطق بالحكم.

وكان رونالدينيو في باراجواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه "عبقري الحياة". 

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