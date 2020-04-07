مؤلفة "هاري بوتر" تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"





أعلنت الكاتبة البريطانية جيه. كيه. رولينج مؤلفة روايات ”هاري بوتر" أنها تعافت مما اشتبهت في أنه مرض كوفيد-19 وذلك بعد أسبوعين من المرض، وذلك عبر حسابها بتطبيق تويتر.





وكتبت: "على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)“.





ونشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.