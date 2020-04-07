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في عيد ميلاد فيصل ندا.. تعرف على أبرز المحطات في حياته

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد السيناريست فيصل ندا، الذي تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة وكان بأحد أعضاء التمثيل في جامعته لعشقه للمجال الفني وقدم العديد من الأعمال التي لاقت حب وتقدير الجمهور لها.

ومن خلال السطور التالية يعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياته.

1- ولد في حي عابدين بالقاهرة يوم 7 ابريل عام 1940م، ويبلغ الثمنون عاما من عمره.

2- التحق بوزارة المالية لكنه لم يحبها لعدم ارضائها لأحلامه الذي يريد ان يحققها.

3- قام بتأليف العديد من المسلسلات منها أحلام العصافير، رجال تحت الشمس، لو حصل العكس، لن أخضع لرجل، زمن الأقوياء، الأزواج الطيبين، بنت سيادة الوزير، ليلى زمانها جاية.

4- شارك في عدة أفلام منها دسوقي أفندي في المصيف، جحيم امرأة، قضية سميحة بدران، بنات في ورطة، الغني والفقير، المعلمة سماح.

5- قدم بعض الأعمال المسرحية منها الصعايدة وصلوا، الدور الرابع شقة 9، الجبلاوي، أهلا يا دكتور، المتزوجون، من أجل حفنة نساء.

6- قام عام 1968م بدفع عجلة الإنتاج السينمائي بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين الى تركيا وبيروت.

7- خاض تجربة التأليف الاذاعي، وقدم العديد من الأعمال الاذاعية منها الناجح يرفع ايده، هارب من عش الزوجية.

8- أشتهر عن طريق أعماله الكتابية العديد من الفنانين منهم "عبد الله غيث".


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