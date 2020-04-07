منظمة الصحة العالمية تنشر نصائح جديدة لمصابي كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين، في أثناء إصابتهم بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".





ونشرت المنظمة، النصائح عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل، وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب، والتي لا بد من التوقف عن تناولها فورًا.





وحددت المنظمة النصائح الغذائية للبالغين في أثناء انتشار فيروس كورونا، في النقاط التالية:





- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.





وتجنب بعض من المأكولات وهي كالتالي:





1- تناول كميات كبيرة من الكافيين





2- عصائر الفاكهة المحلاة





3- شراب الفاكهة





4- مركزات عصير الفاكهة





5- المشروبات الغازية والمنعشة​​





تحذير من كثرة استهلاك الملح





وفي سياق آخر، كانت منظمة الصحة العاليمة، نصحت بالتقليل من استهلاك الملح، للمصابين بكورونا دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مقابل استخدام الملح المعالج باليود.





وقالت المنظمة: إنه من المفيد تقليل ما يتناوله الفرد المصاب من المشروبات الغازية أو الصودا أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر.





ضرورة تناول الطعام في المنزل





وأضافت أن تناول الطعام في المنزل، ضروري لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض كوفيد_19، مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، ما لا يمكن معه معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن.





نصائح للمصابين بكورونا





وكانت المنظمة، قدمت نصائح خاصة بالأغذية التي تحتوي على الدهون للبالغين في أثناء إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، جاءت كالتالي:





- تناول الدهون غير المُشبعة





- لا تتناول الدهون المُشبعة





- لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا



