ميلان يفاوض رالف رانجنيك

يبحث نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة إقالة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي والتعاقد مع مدرب رالف رانجنيك المدير الفني السابق لنادي لايبزيج الألماني.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، إن المجموعة المالكة لنادي ميلان قررت تخصيص 100 مليون يورو كمبلغ للصفقات التي يريد رانجنيك ضمها لـ"الروسونيري"، في حال وافق على تدريب الميلان بالفترة المقبلة.

وفي حال لم تنجح مفاوضات ميلان مع رانجنيك، فإن إدارة "الروسونيري" ستتجه للتعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لروما الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي.