أمريكا تعلن البدأ في اختبار لقاح جديد لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، البدء في تجربة لقاح جديد لاستخدامه في القضاء على فيروس "كورونا".

وأشار رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة، العميد بول فريدريشس، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية تطوير اللقاح الجديد قد تستغرق عدة أشهر.

وقال رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة: "بدأنا اختبار اللقاح اليوم... لكن لا يمكنك القول أن اللقاح (النهائي) بات قاب قوسين أو أدنى. ستستغرق العملية شهورا وليس أسابيع".

وأوضح فريدريشس، أنه يتم اختبار عدة أنواع من اللقاح في وقت واحد، والتي "يتم اختبارها بأمان حتى الآن على الحيوانات". بعد ذلك، إذا تم إثبات سلامة اللقاح، فسيبدأ الاختبار على مجموعة صغيرة من الناس، وإذا نجح، على مجموعة أكبر.

وقد أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة تخطى الـ10 حالات حتى يوم أمس الاثنين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.