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تسليم الدفعة الأولى من وحدات "سكن مصر" الثلاثاء المقبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
 تعكف وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية على تسليم كافة المشروعات والوحدات السكنية التي يتم تنفيذها لمستحقيها خلال الوقت الحالى وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة في مواقع المشروعات الخاصة به للحد من انتشار الاصابات بفيروس كورونا.

ويبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وتشمل ١٢٩٦ وحدة سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل. 
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11 - 12 - 13 بالمرحلة الأولى، و7 - 8 - 9 بالمرحلة الثانية)، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
 
وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، وتم تخصيص يومى 7 و8/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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