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دراسة.. النساء الحوامل أقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
يبدو أن النساء الحوامل أقل عرضة للإصابة الشديدة بـ Covid-19، مقارنة بعامة السكان ولا يبدو أنهن ينقلن العدوى إلى أطفالهن، وفقًا لدراسة جديدة نشرتها شبكة "سي ان ان".

نُشرت الدراسة الصغيرة يوم الاثنين في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة، حيث نظرت إلى بيانات 43 امرأة حامل في نيويورك أظهرن نتائج إيجابية لـ Covid-19 على مدى أسبوعين بين 13 و27 مارس.

وقد تعرضت سبع وثلاثون من النساء في الدراسة لشكل معتدل من الكوفيد 19، واصيب أربع منهن بشكل حاد جراء المرض، وعانت اثنتان مما أطلق عليه الباحثون "المرض الحرج". النسب المئوية مماثلة لشدة المرض في عموم السكان. حيث يعاني حوالي 80٪ من مرض خفيف، ويصاب 15٪ بحالات شديدة وينتج 5٪ عن حالات حرجة.

يهتم العلماء بتأثير المرض على النساء الحوامل لأنه في أوبئة سارز وH1N1 السابقة، كانت النساء الحوامل أكثر عرضة لأشكال خطيرة من المرض ولديهن فرصة أكبر للوفاة من العدوى من عامة السكان.

لا يبدو أن أيًا من الأطفال في هذه الدراسة مصاب بالعدوى، بناءً على الاختبارات التي أجريت عليهم في اليوم الأول من حياتهم.

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كوفيد النساء الحوامل الفيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا

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