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تويوتا تستدعي 214 سيارة من الصين بسبب عيوب تصنيع

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
بعد قرار شركة تويوتا الخاص بإيقاف إنتاج سبعة خطوط بخمسة مصانع داخل اليابان بسبب الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي بسبب فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، قررت شركة تويوتا موتور الصين للاستثمار استدعاء 241 سيارة من طراز RAV4 فى الصين بسبب وجود عيوب في الوسائد الهوائية.


 وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق –في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستدعاء الذي سيبدأ من 30 سبتمبر القادم سيشمل 241 سيارة مستوردة من طراز RAV4 صنعت خلال الفترة بين 13 يونيو عام 1997 و12 فبراير عام 1999، على أن تقوم الشركة باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة بوسائد أخرى مصنعة من قبل صانعين آخرين.
 



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